В России составили карту сорняков-захватчиков

Их выявлением занимались российские ботаники совместно австрийскими китайскими, немецкими и чешскими коллегами. В итоге были собраны и обработаны данные об инвазивных растениях практически со всей территории России.

Большинство чужеродных и быстро распространяющихся сорняков закрепили на европейской части России – 277 видов. Еще 70 обитают в Сибири и около 80 – на Дальнем Востоке.

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