В России составили карту сорняков-захватчиков
В России составили карту сорняков-захватчиков

На территории РФ произрастают свыше 350 инвазивных видов растений

Их выявлением занимались российские ботаники совместно австрийскими китайскими, немецкими и чешскими коллегами. В итоге были собраны и обработаны данные об инвазивных растениях практически со всей территории России.

Большинство чужеродных и быстро распространяющихся сорняков закрепили на европейской части России – 277 видов. Еще 70 обитают в Сибири и около 80 – на Дальнем Востоке.

Полную версию читайте на портале «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
Российские ученые: перец чили спасет от ожирения Далее в рубрике Российские ученые: перец чили спасет от ожиренияДетальное изучение имеющихся научных материалов о свойствах перца чили, позволит в будущем создать лекарства и биологически активные пищевые добавки Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Несоединяемое соединилосьCозданы многофункциональные белково-полимерные плёнки Несоединяемое соединилось

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО