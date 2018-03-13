В России составили карту сорняков-захватчиков
На территории РФ произрастают свыше 350 инвазивных видов растений
Их выявлением занимались российские ботаники совместно австрийскими китайскими, немецкими и чешскими коллегами. В итоге были собраны и обработаны данные об инвазивных растениях практически со всей территории России.
Большинство чужеродных и быстро распространяющихся сорняков закрепили на европейской части России – 277 видов. Еще 70 обитают в Сибири и около 80 – на Дальнем Востоке.
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