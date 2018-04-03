В России разработают «Космический навигатор»
Система будет предотвращать столкновения спутников на орбите
Впервые в истории два искусственных спутника Земли попали в «ДТП» в 2009 году. Тогда столкнулись российский и американский аппараты. Специалисты полагают, что к 2023 году количество таких происшествий на орбите возрастет до 300 в день.
Предприятия корпорации «Роскосмос» приступили к разработке системы, которая будет управлять движением на орбите и предупреждать операторов спутников о возможном столкновении.
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