В России разработан сервис для выявления невыгодных условий в договорах
pixabay

pixabay

Программа анализирует документ и присылает отчет о негативных последствиях его подписания

Учащиеся третьего курса Московского физико-технического института (МФТИ) создали мобильный сервис для проверки юридических документов. Программа на основе искусственного интеллекта самостоятельно выявляет невыгодные условия в договоре. Воспользоваться сервисом можно абсолютно бесплатно.

Разработчики отмечают, что недобросовестные компании зачастую пользуются юридической неграмотностью и невнимательностью граждан. Программа сравнивает документ с образцами договоров, которые используют мошенники.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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