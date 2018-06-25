В России разработан сервис для выявления невыгодных условий в договорах
Программа анализирует документ и присылает отчет о негативных последствиях его подписания
Учащиеся третьего курса Московского физико-технического института (МФТИ) создали мобильный сервис для проверки юридических документов. Программа на основе искусственного интеллекта самостоятельно выявляет невыгодные условия в договоре. Воспользоваться сервисом можно абсолютно бесплатно.
Разработчики отмечают, что недобросовестные компании зачастую пользуются юридической неграмотностью и невнимательностью граждан. Программа сравнивает документ с образцами договоров, которые используют мошенники.
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