В России разработан искусственный клеточный рецептор

«Развитие исследований в области анион-рецепторных биомиметиков направлено на создание синтетических аналогов природных соединений. Это во многом необходимо для более глубокого понимания ряда биологических процессов», цитирует «Газета.ру» профессора КФУ Ивана Стойкова со ссылкой на Beilstein Journal of Organic Chemistry.

Синтетические аналоги природных структур помогут медикам выявлять нарушения с обменом анионов, последствиями которых могут быть различные серьезные заболевания.

По словам Стойкова, искусственные рецепторы могут оказаться полезными при создании систем «электронного языка» для определения «вкуса» новых материалов и диагностических конструкций. Кроме того, они окажутся полезными при разработке систем доставки и дозирования лекарственных препаратов и создания новых, более совершенных биосенсоров.

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