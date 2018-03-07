В России разработали тренажер для атомщиков
Устройство предназначено для отработки действий персонала предприятий при авариях
Основной технологией получения ядерного топлива, применяемой как в России, так и за рубежом, является газово-центрифужная. Она основана на том, что при вращении центрифуги с большой скорость на газ с изотопами урана воздействует центробежная сила и в результате этого тяжелые и легкие изотопы оседают в разных зонах.
Центрифуги сложны в управлении и требуют весьма корректного обращение. Обучение специалистов, в том числе и действиям в различных нештатных ситуациях, на уже работающем оборудовании не представляется возможным.
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