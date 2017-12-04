В России провели вторую пересадку киберсетчатки
В России провели вторую пересадку киберсетчатки

Российские специалисты повторили операцию по пересадке системы бионического зрения Argus II.

Киберсетчатка была имплантирована 57-летней жительнице Челябинска, которая потеряла зрение свыше 10 лет назад по причине врожденного генетического заболевания. Операция продолжалась около трех часов. На восстановление глаза потребуется несколько недель. По прошествии этого срока, женщина будет проходить реабилитацию и процедуру привыкания к новой зрительной системе, передает РИА «Новости».

Несколько месяцев назад аналогичная операция была сделана еще одному челябинцу – 59-летнему Григорию Ульянову. В настоящее время он уже может видеть силуэты людей, символы и контуры предметов.

Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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