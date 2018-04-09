В России прошли испытания руки-манипулятора для МКС
Она заменит устройство канадского производства
В России завершилось тестирование руки-манипулятора, которую установят на поверхности Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал заместитель главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (РТК) по робототехнике и роботостроению Игорь Даляев.
В настоящее время на МКС применяют руку-манипулятор Canadarm канадского производства, а также гибкий манипулятор Dexter. В скором времени в космос отправится европейская «рука» ERA.
«Завершается изготовление летного образца изделия — специализированной манипуляционной системы «Захват-Э». Первый опытный образец системы уже успешно прошел наземные испытания», - сообщил Даляев.
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