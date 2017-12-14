В России приступили к исследованию сетей пятого поколения
На базе Российского университета дружбы народов (РУДН) создана лаборатория по исследованию мобильных сетей 5G.
Ученые поставили себе задачу выяснить, как устройства дополненной реальности будут получать информацию из облачных хранилищ, а также протестировать восприятие конечным пользователем контента в зависимости от параметров функционирования сетевых устройств и протоколов, сообщает Indicator.Ru.
Исследования проводятся с помощью модельной сети, состоящей роботизированных систем с обратной связью, устройства дополненной реальности, летающую видео-платформу, устройства интернета вещей и сегмента энергоэффективной сети дальнего радиуса действия на базе технологии LoRa (LPWAN).Далее в рубрике Ученый из РФ обнаружил новый способ производства экрановУченый Института физики имени Л. В. Киренского СО РАН и СФУ Максим Молокеев создал описание нового материала, полученного китайскими коллегами, и обнаружил его пригодным для изготовления электронных экранов. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Медийная чехарда вокруг ТрампаЭксперты изучили, как неоднократно менялся образ Трампа в российских СМИ
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