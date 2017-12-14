В России приступили к исследованию сетей пятого поколения

Ученые поставили себе задачу выяснить, как устройства дополненной реальности будут получать информацию из облачных хранилищ, а также протестировать восприятие конечным пользователем контента в зависимости от параметров функционирования сетевых устройств и протоколов, сообщает Indicator.Ru.

Исследования проводятся с помощью модельной сети, состоящей роботизированных систем с обратной связью, устройства дополненной реальности, летающую видео-платформу, устройства интернета вещей и сегмента энергоэффективной сети дальнего радиуса действия на базе технологии LoRa (LPWAN).

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»