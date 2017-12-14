В России приступили к исследованию сетей пятого поколения
В России приступили к исследованию сетей пятого поколения

На базе Российского университета дружбы народов (РУДН) создана лаборатория по исследованию мобильных сетей 5G.

Ученые поставили себе задачу выяснить, как устройства дополненной реальности будут получать информацию из облачных хранилищ, а также протестировать восприятие конечным пользователем контента в зависимости от параметров функционирования сетевых устройств и протоколов, сообщает Indicator.Ru.

Исследования проводятся с помощью модельной сети, состоящей роботизированных систем с обратной связью, устройства дополненной реальности, летающую видео-платформу, устройства интернета вещей и сегмента энергоэффективной сети дальнего радиуса действия на базе технологии LoRa (LPWAN).

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