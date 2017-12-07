В России придумали удобрения замедленного действия
В России придумали удобрения замедленного действия

Российские ученые создали удобрения, срок разложения которых в почве значительно дольше, чем у традиционных химикатов.

Авторами разработки являются специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) и Красноярского научного центра СО РАН.

Новые удобрения представляют собой смесь нитрата аммония, биоразлагаемого полимера, поли-3-гидроксибутират (П3ГБ). Из нее ученые сделали прессованные таблетки и покрыли оболочкой из полимера. В результате выделение действующего вещества в почву растянулось на три месяца.

По словам ученых, такое удобрение можно закладывать в почву во время сеяния семян и в течение трех месяцев не проводить дополнительные подкормки растений. Эксперимент с пшеницей показал, что замедленные удобрения на четверть повышают биомассу растений по сравнению с теми, которые были выращены с использованием традиционных удобрений.

Помимо всего прочего, данный метод позволяет снизить выделение вредных веществ в окружающую среду, сообщает ТАСС со ссылкой на Journal of Agricultural and Food Chemistry.

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