В России придумали сплав для облегчения самолетов

Его применение в машиностроении и авиакосмической отрасли позволит значительно снизить массу автомобиля или самолета.

Разработка принадлежит материаловедам НИТУ «МИСиС». Руководитель проекта, ведущий инженер Центра инжиниринга промышленных технологий НИТУ «МИСиС» Антон Наливайко рассказал РИА «Новости», что технология с применением флюса на основе минерала карналлита поможет повысить качество магниевого сплава и избежать образования токсичных шлаков.

Разработка повысит конкурентоспособность сплава на рынке и увеличить импортозамещение в авиакосмической и автомобильной отраслях.

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