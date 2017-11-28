В России придумали сплав для облегчения самолетов
В России разработан уникальный сплав, позволяющий получить металл с повышенной устойчивостью к коррозии и обладающий хорошими механическими свойствами.
Его применение в машиностроении и авиакосмической отрасли позволит значительно снизить массу автомобиля или самолета.
Разработка принадлежит материаловедам НИТУ «МИСиС». Руководитель проекта, ведущий инженер Центра инжиниринга промышленных технологий НИТУ «МИСиС» Антон Наливайко рассказал РИА «Новости», что технология с применением флюса на основе минерала карналлита поможет повысить качество магниевого сплава и избежать образования токсичных шлаков.
Разработка повысит конкурентоспособность сплава на рынке и увеличить импортозамещение в авиакосмической и автомобильной отраслях.Далее в рубрике В Охотском море пробурили рекордную скважинуМеждународный проект «Сахалин-1» завершил бурение в Охотском море скважины рекордной протяженности в 15 километров. Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
Комментарии