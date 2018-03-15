В России появится Центр лазерных и оптических технологий
pixabay.com

pixabay.com

Это совместный проект российских и китайских ученых

Российский холдинг «Швабе» совместно с Хуачжунским университетом науки и технологий создадут Центр лазерных и оптических технологий в России.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Научно-исследовательского института «Полюс» Евгений Кузнецов и директор Национального инжинирингового центра лазерной обработки материалов университета Жу Сяо.

Предполагается, что создание Центра станет хорошим импульсом для выхода отечественной фотоники на новый уровень развития.

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События: наука
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