В России появится Центр лазерных и оптических технологий
Это совместный проект российских и китайских ученых
Российский холдинг «Швабе» совместно с Хуачжунским университетом науки и технологий создадут Центр лазерных и оптических технологий в России.
Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Научно-исследовательского института «Полюс» Евгений Кузнецов и директор Национального инжинирингового центра лазерной обработки материалов университета Жу Сяо.
Предполагается, что создание Центра станет хорошим импульсом для выхода отечественной фотоники на новый уровень развития.
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