В России появится новое новогоднее дерево

Для селекции ученый использовал «ведьмину метлу» - аномалию в развитии кроны дерева, вызванную мутацией.

По словам Ямбурова, такие отклонения для сибирской пихты - большая редкость, хотя у других хвойных, например, у сосны или лиственницы, «ведьмину метлу» можно встретить гораздо чаще. Проявление такого феномена является следствием заболевания, вызванного особым грибом-паразитом.

Для селекции ученый использовал материал от экземпляра, найденного во время экспедиции в горы Кузнецкого Алатау.

Он привил черенки с генетическими особенностями на молодые пихты в Ботаническом саду. Это позволило вырастить маточные растения с пышной кроной, с которых потом можно будет брать черенки для размножения.

Новый сорт пока еще официально не зарегистрирован, но уже получил название «Богиня Алатау».

К сожалению, пока достоверно определить какой высоты может достичь взрослое дерево невозможно, но уже сейчас ветвистость и аромат «богини» в разы больше, чем у других сибирских пихт.

В дальнейшем данный сорт может стать популярным новогодним деревом.

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