В России появится единая испытательная база для беспилотников
pixabay.com

pixabay.com

В России будет создана единая испытательная база для беспилотников и противодронов, заявил руководитель авиационной секции Межведомственной рабочей группы по робототехнике коллегии ВПК РФ Владимир Кутахов

По его словам, в ходе совещания рабочей группы при ВПК с участием представителей Минобороны России было принято решение о необходимости формирования интегрированной распределенной системы испытаний комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), включающей аэродромную, полигонную и стендовую базы.

Кутахов пояснил, что эти же компоненты единой системы могут использоваться и разработчиками систем борьбы с дронами.

Единая система, состоящая из сети специально оборудованных и аттестованных аэродромов, полигонов и стендов, позволит проводить полный комплекс испытательных работ.

В России ежегодно создают десятки новых беспилотников для различного предназначения, но возможности полигонов недостаточны для проведения исследовательских и летно-конструкторских испытаний. Кроме того, важным направлением летных испытаний также является исследование методов и аппаратуры для решения вопросов внедрения беспилотников в единое воздушное пространство.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при реализации новой госпрограммы вооружения будет сделан особый акцент на оснащении войск высокоточным оружием, беспилотными ударными комплексами, а также новейшими системами разведки, сообщает «Интерфакс».

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События: наука
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