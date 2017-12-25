В России появится единая испытательная база для беспилотников

По его словам, в ходе совещания рабочей группы при ВПК с участием представителей Минобороны России было принято решение о необходимости формирования интегрированной распределенной системы испытаний комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), включающей аэродромную, полигонную и стендовую базы.

Кутахов пояснил, что эти же компоненты единой системы могут использоваться и разработчиками систем борьбы с дронами.

Единая система, состоящая из сети специально оборудованных и аттестованных аэродромов, полигонов и стендов, позволит проводить полный комплекс испытательных работ.

В России ежегодно создают десятки новых беспилотников для различного предназначения, но возможности полигонов недостаточны для проведения исследовательских и летно-конструкторских испытаний. Кроме того, важным направлением летных испытаний также является исследование методов и аппаратуры для решения вопросов внедрения беспилотников в единое воздушное пространство.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при реализации новой госпрограммы вооружения будет сделан особый акцент на оснащении войск высокоточным оружием, беспилотными ударными комплексами, а также новейшими системами разведки, сообщает «Интерфакс».

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