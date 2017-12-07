В России появился сервис для оценки стоимости грузовых железнодорожных перевозок
pixabay.com

pixabay.com

В декабре 2017 года в России стартовал проект по информированию предпринимателей о ценах на аренду подвижного состава для грузовых перевозок

Особенность проекта «Биржа вагонов» состоит в том, что стоимость услуги рассчитывается на основании данных по реально заключенным сделкам, а не на основании опросов и предположений. Такой ресурс обеспечит прозрачность ценообразования.

Генеральный директор «Биржи Вагонов» Сергей Горский сказал: «Это первый в стране достоверный индекс суточной ставки предоставления вагонов, отражающий изменение стоимости грузоперевозки в РФ». Такой сервис позволит грузовладельцам быстро находить вагоны под перевозку по доступной рыночной цене с учетом месторасположения вагонов и сроков поставки, говорится на сайте «Агентства стратегических инициатив».

Владельцы вагонов смогут расширить клиентскую базу и сократить их простои. Индекс показывает стоимость перевозки на месяц вперед, что позволит грузоотправителям планировать расходы.

По итогам сделок на декабрь 2017 года стоимость аренды полувагонов достигает 2072 рублей в сутки.

Теги:
Места: Россия
События: экономика
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