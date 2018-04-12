В России подготовят космонавтов-фотографов

Российские космонавты научатся делать качественные снимки Земли с орбиты благодаря новому тренажеру, разработанному сотрудниками Института автоматики и электрометрии СО РАН.

Обучающий аппарат будет установлен в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

«Космонавт, выходя на орбиту, два месяца тратит только на то, чтобы узнать то место, над которым он летит. Времени на то, чтобы сфотографировать — всего 30 секунд, потому что Земля очень быстро пролетает», — рассказал ведущий инженер ИАиЭ СО РАН Василий Бартош.

Он также пояснил, что фотографирование в космосе имеет свои нюансы.

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