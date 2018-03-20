В России откроется первая в стране школа медицинских волонтеров

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) со 2 апреля начнет работу первая в России школа медицинских волонтеров. Студенческий совет Школы биомедицины разработал программу обучения, завершив которую студенты смогут стать помощниками в сфере здравоохранения.

«Мы первыми в России начинаем готовить медицинских волонтеров, в том числе среди студентов, чья будущая профессия никак не связана с медициной», - заявил председатель студсовета Школы биомедицины ДВФУ, третьекурсник направления «Лечебное дело» Данил Коньков.

За две недели слушатели узнают о способах оказания первой помощи, неотложных состояниях, транспортировке пострадавших, методах введения лекарственных препаратов.

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