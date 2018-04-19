В России обнаружен новый штамм вируса клещевого энцефалита

В Сибири обнаружен новый, четвертый вид клещевого энцефалита, сообщил младший научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН) Сергей Ткачев.

По его словам, ранее неизвестный генетический вариант вируса клещевого энцефалита был обнаружен в ходе исследований коллекции вирусов, выделенных учеными Новосибирского научного центра.

Новый вид этого страшного вируса получил название «Обский».

Этот генетический вариант обладает необычной структурой генома и похож на самую древнюю генетическую линию для сибирского субтипа, возраст которой превышает 1,5 тысячи лет.

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