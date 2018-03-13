Российские физики нашли способ добывать больше нефти

Специальная программа опубликована в Сети в открытом доступе
Ученые из РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и нескольких зарубежных организаций составили алгоритм для просчета поведения нефти в горных породах. Это позволит в большей степени эксплуатировать новые месторождения углеводородов.
По мнению специалистов, многие крупные месторождения нефти, которые были открыты в СССР и на Западе содержат огромные запасы полезных ископаемых, однако они недоступны человечеству из-за неправильной системы добычи. Как правило, выкачиваемая из таких скважин жидкость полностью состоит из воды, а не из топлива, что снижает рентабельность месторождений.
По словам физика из Института динамики геосфер РАН в Москве Кирилла Герке, данной проблемы можно было бы избежать, если бы компании, занимающиеся нефтедобычей, просчитывали то, как будет меняться скважина со временем.
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