Российские физики нашли способ добывать больше нефти
pixabay.com

pixabay.com

Специальная программа опубликована в Сети в открытом доступе

Ученые из РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и нескольких зарубежных организаций составили алгоритм для просчета поведения нефти в горных породах. Это позволит в большей степени эксплуатировать новые месторождения углеводородов.

По мнению специалистов, многие крупные месторождения нефти, которые были открыты в СССР и на Западе содержат огромные запасы полезных ископаемых, однако они недоступны человечеству из-за неправильной системы добычи. Как правило, выкачиваемая из таких скважин жидкость полностью состоит из воды, а не из топлива, что снижает рентабельность месторождений.

По словам физика из Института динамики геосфер РАН в Москве Кирилла Герке, данной проблемы можно было бы избежать, если бы компании, занимающиеся нефтедобычей, просчитывали то, как будет меняться скважина со временем.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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