Роспатент составил топ-10 разработок российских ученых в 2017 году
pixabay.com

pixabay.com

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выделила десять самых перспективных изобретений, зарегистрированных в 2017 году

Российские ученые-офтальмологи Дмитрий Давыдов и Александр Яковлев запатентовали «электрический глаз», который позволяет вылечить атрофию зрительного нерва у человека. Дмитрий Давыдов пояснил: «Снижается риск развития инвалидности. Разработан и новый метод установки электрода, который сводит к минимуму осложнения при операции».

Другим важным открытием российских ученых стала разработка способа создания ген-активированного имплантата для восстановления костной ткани. Этот метод поможет людям с костными дефектами, врожденными аномалиями развития, травмами, онкологическими патологиями. Лечение подразумевает вживление в костную ткань имплантата, созданного за счет 3D-реконструкции.

В десятку лучших вошло устройство для поддержания тока крови в ходе операций на сердце. Авторами изобретения стали российские кардиологи Леонид Бокерия и Ольга Бокерия. Прибор позволяет снизить риск развития осложнений при операциях на сердце и сосудах у детей и минимизировать возможность летального исхода.

Ученые из Башкирии позаботились о здоровье зубов и запатентовали стоматологический карандаш, в состав которого входят метронидазол, бактисубтил (противомикробные препараты), а самое главное — экстракт личинок большой восковой моли. Разработка поможет при лечении воспалительных заболеваний пародонта.

Кроме медицинских разработок, в рейтинг патентных заявок вошли высокотехнологичные изобретения. Впервые был выдан патент на разработку способа контроля и качества продукции в процессе производства и реализации. Также россияне создали уникальный сплав, который используется для печати на 3D-принтере деталей для двигателя.

Кроме того, в 2017 году ученые запатентовали аппарат-буксир для удаления мусора с орбиты. Также был выдан патент на экономичную энергетическую установку для космических кораблей: она позволяет минимизировать потери полезной мощности. К тому же россияне придумали способ сделать топливо из отходов деревообрабатывающей промышленности.

В топ-10 Роспатента попал электронный индикатор уровня уклона, который придумал ученик 10 класса лицея №103 города Железногорска Михаил Уткин. Устройство можно использовать для измерения расстояний, горизонтов, в топографии, навигации, передает RT

Заместитель директора Федерального института промышленной собственности Елена Гаврилова рассказала: «Продолжило развитие направление персонифицированной медицины, где лекарства и лечение подбираются исходя из потребностей конкретного человека. Также поступило много заявок в области 3D-принтеров. Большое количество изобретений по материалам, которые можно использовать для таких принтеров. А если говорить о новых направлениях, то это IT, то, что на слуху, — технология блокчейн. Нам поступило порядка 21 подобного изобретения».

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