«Роснефть» поможет ученым познакомиться с черноморскими дельфинами
pixabay.com

pixabay.com

Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН представил свою программу изучения черноморских дельфинов

В ходе конференции на тему «Научное изучение акватории Черного моря» ученые уделили особое внимание сотрудничеству с бизнесом, которое позволяет осуществлять настоящие прорывы в изучении морских экосистем.

Так, научную программу Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН по изучению черноморских дельфинов финансирует госкорпорация «Роснефть».

Уточняется, что программа, рассчитанная на три года, предполагает полевые исследования, акустический и визуальный мониторинг, а также камеральную обработку полученных данных.

В настоящее время специалисты составляют планы работ и к исследованиям рассчитывают приступить весной 2018 года. 

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