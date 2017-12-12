«Роснефть» поможет ученым познакомиться с черноморскими дельфинами
Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН представил свою программу изучения черноморских дельфинов
В ходе конференции на тему «Научное изучение акватории Черного моря» ученые уделили особое внимание сотрудничеству с бизнесом, которое позволяет осуществлять настоящие прорывы в изучении морских экосистем.
Так, научную программу Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН по изучению черноморских дельфинов финансирует госкорпорация «Роснефть».
Уточняется, что программа, рассчитанная на три года, предполагает полевые исследования, акустический и визуальный мониторинг, а также камеральную обработку полученных данных.
В настоящее время специалисты составляют планы работ и к исследованиям рассчитывают приступить весной 2018 года.Далее в рубрике Российские ученые изучили поведение «умного» геляГруппа ученых Уральского федерального университета (УрФУ) изучила, как упругие характеристики магнитного геля изменяются под действием внешних полей Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Поставила точкуУчёная из МГУ разрешила долгий спор биологов
Комментарии