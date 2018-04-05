В Роскосмосе придумали аппарат для межпланетных полетов
Предприятия корпорации представили разработки на выставке «Архимед-2018»
Так, в ИСС им.М.Ф.Решетнева создали проект космического аппарата, предназначенного для строительства орбитальных станций и полетов к расположенным поблизости планетам.
Отличительная особенность аппарата состоит в том, что его основная часть, в которой находятся жилые помещения экипажа и служебные отсеки, всегда развернута торцом к солнцу. Благодаря этому солнечные батареи, радиаторы охлаждения и защитный экран всегда имеют верную ориентацию.
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