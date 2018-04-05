В Роскосмосе придумали аппарат для межпланетных полетов

Так, в ИСС им.М.Ф.Решетнева создали проект космического аппарата, предназначенного для строительства орбитальных станций и полетов к расположенным поблизости планетам.

Отличительная особенность аппарата состоит в том, что его основная часть, в которой находятся жилые помещения экипажа и служебные отсеки, всегда развернута торцом к солнцу. Благодаря этому солнечные батареи, радиаторы охлаждения и защитный экран всегда имеют верную ориентацию.

Полную версию читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике