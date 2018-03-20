В Росатоме создали прибор для управления желаниями людей
pixabay.com

pixabay.com

Он не требует прямого проникновения внутрь организма

Специалисты предприятия госкорпорации «Росатом» Российского федерального ядерного центра создали комплекс для регистрации сверхслабых полей, который выявляет «центры желаний» в головном мозге живых организмов.

«Эта разработка даст возможность выявлять центры желаний и даже управлять ими», - сообщили создатели комплекса.

Сверхслабые магнитные поля выявляются специальным устройством, которое называют магнитоэнцефалографом. Биомагнитные поля, излучаемые головным мозгом, в миллионы раз слабее магнитного поля Земли и потому могут быть выявлены с помощью особых магнитометров на основе серхпроводников, обладающих большой чувствительностью.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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