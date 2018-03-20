В Росатоме создали прибор для управления желаниями людей

Специалисты предприятия госкорпорации «Росатом» Российского федерального ядерного центра создали комплекс для регистрации сверхслабых полей, который выявляет «центры желаний» в головном мозге живых организмов.

«Эта разработка даст возможность выявлять центры желаний и даже управлять ими», - сообщили создатели комплекса.

Сверхслабые магнитные поля выявляются специальным устройством, которое называют магнитоэнцефалографом. Биомагнитные поля, излучаемые головным мозгом, в миллионы раз слабее магнитного поля Земли и потому могут быть выявлены с помощью особых магнитометров на основе серхпроводников, обладающих большой чувствительностью.

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