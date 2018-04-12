Росатом создает новую аппаратуру для изучения лунного грунта
pixabay.com

pixabay.com

В процессе работы будет использован уникальный метод меченых нейтронов

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА, входит в состав ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом») вместе с учеными Института космических исследований (ИКИ) РАН работают над созданием новой модификации аппаратуры для изучения состава грунта на разных планетах.

Она позволит определять элементный состав основных породообразующих элементов во время посадочных миссий на Марсе, Луне и Венере.

«Для разработки аппаратуры нового поколения предполагается использовать уникальный метод меченых нейтронов. В настоящее время уже проходят совместные эксперименты», - сообщили во ВНИИА.

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Теги:
Места: Россия
События: космос, наука
Персоны: ученые
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