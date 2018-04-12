«Росатом» нацелился в дальний космос
«Росатом» нацелился в дальний космос

Корпорация займется разработкой приборов для космической навигации

К 2019 году в России может появиться Центр космического приборостроения. Он будет создан на базе Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), который входит в корпорацию «Росатом».

Приоритетной деятельностью центра станут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с космосом. В частности, в рамках проекта «Спектр-Ультрафиолет» будет вестись разработка телескопа и прибор, предназначенного для регистрации ультрафиолетового излучения звезд.

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Теги:
Места: Россия
События: космос
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