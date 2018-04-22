Робота Федора обучили садиться на шпагат в виртуальной реальности
Студенты из Томска и Благовещенска разработали программу автономного управления антропоморфным объектом
Робот Федор научился подниматься по лестнице, преодолевать препятствия, ползать и садиться на шпагат в виртуальной реальности. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
«Фонд перспективных исследований объявляет о завершении конкурса лучших решений по разработке программного обеспечения автономного управления антропоморфным роботом на основе функциональной 3D-модели в среде симулятора», - говорится в сообщении ФПИ.
Авторами разработки стали студенты из Томска и Благовещенска. Всего в конкурсе принимали участие 80 команд из 39 вузов России.
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