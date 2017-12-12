Робот Федор станет самообучающимся

Первый российский человекоподобный робот по имени Федор станет самообучающимся, сообщил лидер конкурса по разработке программ для робота, руководитель лаборатории информационных технологий Благовещенского педагогического института Александр Семочкин.

По его словам, Федор научится «искать новые решения для достижения приоритетных задач» и совмещать выполнение задач с переключением на более приоритетную.

Конечной целью является наделение антропоморфного робота возможностью автономного поведения с участием человека только на этапе постановки задач.

При этом, функции оператора планируется свести к постановке задач роботу в рамках ситуации, в которой ему придется работать, сообщает «РИА Новости».

Робот Федор был создан в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ), чтобы заменить человека в спасательных операциях и в космосе. Федор станет единственным пассажиром космического корабля «Федерация».

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