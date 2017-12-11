Решена фундаментальная задача органической химии

Ученые впервые провели «разрыв» в воде, в результате чего стало возможным синтезировать новые вещества, обладающие высокой биологической и антиоксидантной активностью.

Директор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Мехман Юсубов рассказал: «Мы провели реакцию в воде при комнатной температуре и получили из него высокореакционно способный интермедиат — арин (ароматическое кольцо с тройной связью), а уже из него получили новые вещества фенольного ряда. Они обладают высокой биологической и антиоксидантной активностью».

Ученый отметил, что обычная вода – это интересная среда для проведения химических экспериментов, поскольку в ней вещества проявляют новые свойства. Благодаря двум элементам – прекурсору аринового интермедиата и обычной воде – ученые нашли способ решения фундаментальной задачи, над которой «бьются химики-органики».

Ученые сумели разорвать в молекуле связь между углеродом и водородом, за счет чего были получены новые перспективные вещества. Прежде для этого использовали дорогие металлосодержащие катализаторы.

Исследование выполнено в соответствии с концепцией «Зеленая химия», направленной на уменьшение влияния химической промышленности на экологию.

Эксперименты проводились в рамках работы центра «Химия будущего», созданного на базе ТПУ. Он объединяет ученых из России, США, Британии, Бельгии и Франции, говорится на сайте ТПУ.

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