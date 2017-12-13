Рентген в малых дозах не вредит стволовым клеткам

Стволовые клетки, подвергшиеся малым дозам рентгеновского излучения, не потеряли свою жизнеспособность, а продолжили активно делиться, накапливая повреждений ДНК в следующих поколениях, говорится в исследовании, проведенном учеными из МФТИ при участии зарубежных коллег.

В ходе экспериментов выяснилось, что в стволовых клетках спустя сутки после облучения в дозе 80 мГр остается большее количество фокусов уН2АХ, чем у клеток, облученных дозой в 1 000 мГр.

В то же время, если проследить за дальнейшей судьбой облученных клеток на протяжении 11 поколений, то становится очевидным, что потомки клеток, облученных в дозе 80 мГр, не отличаются от потомков необлученных клеток.

Кроме того, биофизики не обнаружили в потомстве клеток, облученных малой дозой радиации, проявлений нестабильности генома, а также изменений в процессах деления и преждевременного старения.

По словам профессора РАН Андреяна Осипова, заведующего отделом экспериментальной радиобиологии и радиационной медицины ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, это очень важный вывод, поскольку фокусы γH2AХ в настоящее время активно используются для биодозиметрии радиационных воздействий.

Технология регенеративной медицины, основанная на применении стволовых клеток, направлена на восстановление и обновление поврежденных тканей и органов человека.

Стволовые клетки могут быстро размножаться и самообновляться, превращаясь в различные типы клеток.

В то же время считается, что применение в медицине компьютерной томографии, маммографии или рентгена потенциально способствует образованию и накоплению повреждений в стволовых клетках, что влечет их преждевременное старение и превращение в злокачественные, пишет Aging.

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