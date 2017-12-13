Ректор СКФУ отмечена премией «Человек года-2017» за вклад в развитие высшего образования

Как сообщается на сайте учебного заведения, она отмечена в категории «Образование» за вклад в развитие высшего образования. Лауреатами премии также стали президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, кинорежиссер Карен Шахназаров и другие.

В номинации «Образование» отмечены министр образования и науки РФ Ольга Васильева, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Жюри отметило, что за пять лет в университете выстроена гибкая и приспособленная к интересам экономики региона система образования, в аудиториях появилось современное оборудование, расширен перечень программ дополнительного образования. СКФУ сотрудничает с крупными образовательными центрами мира, что позволило внедрить в деятельность вуза 41 билингвальную программу (на английском и русском языках), а 75 программ СКФУ вошли в число лучших инновационной России.

Церемония награждения лауреатов состоится 14 декабря в Храме Христа Спасителя.

Награда «Человек года» была учреждена в 1993 году и вручается за успешную деятельность, способствующую развитию России.

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