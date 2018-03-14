В реках Восточной Сибири обнаружили около 700 новых видов водорослей

В ходе научной работы специалисты обследовали более 17 тыс. км крупных рек
Ученые из Института биологических проблем криолитизоны Сибирского отделения РАН нашли и описали более 700 новых видов водорослей, которые произрастают в реках Восточной Сибири. Результаты десятилетней работы опубликованы в монографии «Фитопланктон крупных рек Якутии и сопредельных территорий Восточной Сибири».
В ходе научной деятельности специалисты проводили полевые исследования в 1994-2011 годах на 12 крупных реках Восточной Сибири, которые протекают в Якутии, Бурятии, Магаданской, Амурской, Иркутской областях и Забайкальском крае.
Было собрано и обработано 1700 проб фитопланктона. Протяженность всех исследуемых рек превысила 17 тыс. км.
По мнению исследователей, монография закрывает многие белые пятна, которые оставались на ботанической карте территории из-за труднодоступности и удаленности многих водоемов.
Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»Далее в рубрике «Федерация» отправится в космос с БайконураПервый полет новый космический корабль совершит без экипажа
Комментарии