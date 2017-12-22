В реабилитации после инсульта поможет компьютер

Проект получил название «Визуальная медицина». Процесс работы с ней напоминает игру – программа демонстрирует движения, которые пациент должен повторить. При этом компьютер оценивает, насколько точно человек воспроизводит предлагаемые жесты.

По словам авторов проекта, ранее подобная система использовалась только для диагностики. Однако создатели программы уверены, что она обладает терапевтическим эффектом, позволяющим восстановить моторику после инсульта, пишет издание «Научная Россия».

В программу изначально заложены типичные ошибки пациентов. Кроме того, врач может выставить степень неточности в зависимости от самочувствия пациента и осложнений после инсульта. Таким образом у человека сохраняется мотивация к занятиям.

Испытания программы показали, что она является хорошим подспорьем для неврологов. Причем, с ее помощью врачи могут помогать пациентам на расстоянии – для этого последним достаточно установить программу на свой домашний компьютер. Специалисты отмечают, что она полезна для развития не только двигательных функций, но и памяти.

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