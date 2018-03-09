Разработана антенна для обеспечения интернетом жителей труднодоступных территорий
pixabay.com

pixabay.com

Устройство использует Ka и Q диапазоны

Инженерами научно-производственного предприятия «ЮСТ» вместе с учеными Сибирского федерального университета (СФУ) разработана антенна, с помощью которой телефонная связь и интернет станут доступны для жителей отдаленных территорий России.

Устройство является частью новой мобильной станции спутниковой связи предприятия «Радиосвязь», предназначенной для вещания в Ka и Q диапазонах. В отличие от традиционных C и Ku диапазонов, Ka и Q обладают большей информационной емкостью, что позволит обеспечить связью новых абонентов.

Устройство актуально для отдаленных и северных территорий России, где отсутствуют спутниковые ресурсы и наземные сети связи.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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