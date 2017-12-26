Разработанное томскими химиками бытовое средство поступило в продажу

В магазины поступило средство для очистки смесителей, сантехники, керамики и бытовой техники, разработанное учеными Томского государственного университета (ТГУ) вместе с компанией «Новохим»
Коммерческий директор организации Павел Сухарев отметил, что средство содержит около 35 компонентов, что позволяет ему за считанные секунды удалять ржавчину и накипь.
«Состав разрабатывался таким образом, чтобы с помощью 1 средства можно было эффективно и безопасно для потребителя очищать, как сантехприборы, так и бытовую технику», - заявил он.
Разработка средства длилась в течение двух лет. С его помощью стало возможным очистить от минеральных отложений и ржавчины ванну, раковину, унитаз, смесители, керамику, инструменты и бытовую технику (чайник, утюг). Специалисты уверены, что эффективность средства в семь раз выше аналогичных продуктов, а стоимость при этом в 1,5-2 раза ниже.
Цена новинки составляет 149 рублей, сообщает портал «Новости сибирской науки». Помимо Томска, средство можно купить в Москве, Новокузнецке, Тюмени, Казани, Смоленске и других городах.Далее в рубрике Ученые из Республики Саха запатентовали устройство для тренировок борцовСотрудники Научно-образовательного центра олимпийских и национальных видов спорта при Институте физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) получили патент на устройство для тренировки бойцов
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