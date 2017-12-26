Разработанное томскими химиками бытовое средство поступило в продажу

Коммерческий директор организации Павел Сухарев отметил, что средство содержит около 35 компонентов, что позволяет ему за считанные секунды удалять ржавчину и накипь.

«Состав разрабатывался таким образом, чтобы с помощью 1 средства можно было эффективно и безопасно для потребителя очищать, как сантехприборы, так и бытовую технику», - заявил он.

Разработка средства длилась в течение двух лет. С его помощью стало возможным очистить от минеральных отложений и ржавчины ванну, раковину, унитаз, смесители, керамику, инструменты и бытовую технику (чайник, утюг). Специалисты уверены, что эффективность средства в семь раз выше аналогичных продуктов, а стоимость при этом в 1,5-2 раза ниже.

Цена новинки составляет 149 рублей, сообщает портал «Новости сибирской науки». Помимо Томска, средство можно купить в Москве, Новокузнецке, Тюмени, Казани, Смоленске и других городах.

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