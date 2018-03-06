Ядерные отходы утилизируют по-новому
pixabay.com

pixabay.com

Власти и ученые приложили большие усилия, чтобы решить проблему ядерного наследия в Приморье

Ученые из Института химии ДВО РАН разработали уникальную технологию утилизации ядерных отходов на Дальнем Востоке.

Проблема избавления от списанных подводных лодок, а также очистка от радиации земли вот уже несколько десятилетий является главной экологической проблемой региона.

По словам главного специалиста Дальневосточного центра по ядерной и радиационной безопасности Владимира Казьмина, радиоактивные отходы в основном образуются при эксплуатации, ремонте и утилизации надводных кораблей и подводных лодок Военно-морского флота с ядерно-энергетическими установками.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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