Ядерные отходы утилизируют по-новому
Власти и ученые приложили большие усилия, чтобы решить проблему ядерного наследия в Приморье
Ученые из Института химии ДВО РАН разработали уникальную технологию утилизации ядерных отходов на Дальнем Востоке.
Проблема избавления от списанных подводных лодок, а также очистка от радиации земли вот уже несколько десятилетий является главной экологической проблемой региона.
По словам главного специалиста Дальневосточного центра по ядерной и радиационной безопасности Владимира Казьмина, радиоактивные отходы в основном образуются при эксплуатации, ремонте и утилизации надводных кораблей и подводных лодок Военно-морского флота с ядерно-энергетическими установками.
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