Ядерные отходы утилизируют по-новому

Ученые из Института химии ДВО РАН разработали уникальную технологию утилизации ядерных отходов на Дальнем Востоке.

Проблема избавления от списанных подводных лодок, а также очистка от радиации земли вот уже несколько десятилетий является главной экологической проблемой региона.

По словам главного специалиста Дальневосточного центра по ядерной и радиационной безопасности Владимира Казьмина, радиоактивные отходы в основном образуются при эксплуатации, ремонте и утилизации надводных кораблей и подводных лодок Военно-морского флота с ядерно-энергетическими установками.

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