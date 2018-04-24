Разработана система ультранизкого энергопотребления для интернета вещей
В будущем она может быть интегрирована в автомобильные шины для контроля за давлением, пробегом и температурой
Ульяновский наноцентр ULNANOTECH представил прототип автономной системы ультранизкого энергопотребления Silent Energy – она станет источником питания для датчиков и сенсоров интернета вещей.
Презентация состоялась в начале апреля на международной выставке новейших технологи в Берлине. В разработке системы принимали участие российская компания «Комберри» и британская фирма Silent Sensors Ltd.
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