Разработана система ультранизкого энергопотребления для интернета вещей
dreamstime.com

dreamstime.com

В будущем она может быть интегрирована в автомобильные шины для контроля за давлением, пробегом и температурой

Ульяновский наноцентр ULNANOTECH представил прототип автономной системы ультранизкого энергопотребления Silent Energy – она станет источником питания для датчиков и сенсоров интернета вещей.

Презентация состоялась в начале апреля на международной выставке новейших технологи в Берлине. В разработке системы принимали участие российская компания «Комберри» и британская фирма Silent Sensors Ltd.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Первый в России принтер для граффити представили в Новосибирске Далее в рубрике Первый в России принтер для граффити представили в НовосибирскеПо сравнению с западными аналогами, устройство менее требовательно к качеству краски

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО