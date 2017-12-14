Разработана методика определения эффективности лекарств при лечении аутоиммунных заболеваний

Разработка уже опробована на пациентах, страдающих рассеянным склерозом и хронической почечной недостаточностью.

Ученые отмечают, что при аутоиммунных заболеваниях организм часто принимает белок, который мешает бактериям и вирусам размножаться, за чужеродное вещество и блокирует его действие. Основная идея исследования заключается в том, что к лечению пациентов с аутоиммунными заболеваниями необходим индивидуальный подход.

Чтобы сделать вывод о том, работает препарат или вредит, врачи измеряют концентрацию антител в организме во время терапии и определяют уровень белкового препарата. Ученые начали работать с проблемой в случае с одним из аутоиммунных заболеваний – рассеянным склерозом.

Большинство пациентов получают препараты на основе интерферона-бета, однако отслеживать реакцию препарата на организм довольно сложно. Исследователи применили два метода определения нейтрализующих антител. Первый метод помог установить наличие всех антител, которые синтезировались к белковой молекуле лекарственного препарата. Второй способ дает представление об их влиянии на активность интерферона-бета.

Для этого ученые применили генно-модифицированные клеточные линии, у которых лекарство запускает производство светящегося белка – люциферазы. Если в клетке есть антитела к интерферону-бета, то они свяжутся с ним и свечения не будет. По тому, насколько сильно будет светиться клетка, можно установить уровень биологической активности препарата.

Ученые провели тестирование на 33 пациентах, а также сделали обследование 160 больных рассеянным склерозом, сообщает интернет-издание «Индикатор».

Исследователи надеются, что изучение этой темы поможет дать ответ на вопрос, почему в каждом отдельном случае дорогие препараты на основе белков оказываются неэффективными.

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