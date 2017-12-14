Разработана методика определения эффективности лекарств при лечении аутоиммунных заболеваний
pixabay.com

pixabay.com

Ученые из России создали методику, которая позволяет предсказать, поможет ли человеку то или иное лекарство

Разработка уже опробована на пациентах, страдающих рассеянным склерозом и хронической почечной недостаточностью.

Ученые отмечают, что при аутоиммунных заболеваниях организм часто принимает белок, который мешает бактериям и вирусам размножаться, за чужеродное вещество и блокирует его действие. Основная идея исследования заключается в том, что к лечению пациентов с аутоиммунными заболеваниями необходим индивидуальный подход.

Чтобы сделать вывод о том, работает препарат или вредит, врачи измеряют концентрацию антител в организме во время терапии и определяют уровень белкового препарата. Ученые начали работать с проблемой в случае с одним из аутоиммунных заболеваний – рассеянным склерозом.

Большинство пациентов получают препараты на основе интерферона-бета, однако отслеживать реакцию препарата на организм довольно сложно. Исследователи применили два метода определения нейтрализующих антител. Первый метод помог установить наличие всех антител, которые синтезировались к белковой молекуле лекарственного препарата. Второй способ дает представление об их влиянии на активность интерферона-бета.

Для этого ученые применили генно-модифицированные клеточные линии, у которых лекарство запускает производство светящегося белка – люциферазы. Если в клетке есть антитела к интерферону-бета, то они свяжутся с ним и свечения не будет. По тому, насколько сильно будет светиться клетка, можно установить уровень биологической активности препарата.

Ученые провели тестирование на 33 пациентах, а также сделали обследование 160 больных рассеянным склерозом, сообщает интернет-издание «Индикатор».

Исследователи надеются, что изучение этой темы поможет дать ответ на вопрос, почему в каждом отдельном случае дорогие препараты на основе белков оказываются неэффективными.

Теги:
Места: Россия
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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