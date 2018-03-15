Разработан новый метод получения сверхпроводников
Разработан новый метод получения сверхпроводников

Возможность охлаждения является преимуществом изделий из диборида магния

Российские ученые запатентовали метод получения сверхпроводящего композиционного провода на основе диборида магния (MgB2).

С помощью новой технологии, разработанной сотрудниками Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ»), который входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», можно получить сверхпроводник, рассчитанный на увеличенную критическую плотностью тока.

Кроме того, запатентованный способ позволяет получить продукт с меньшим количеством несверхпроводящих примесей.

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