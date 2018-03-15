Разработан новый метод получения сверхпроводников
Возможность охлаждения является преимуществом изделий из диборида магния
Российские ученые запатентовали метод получения сверхпроводящего композиционного провода на основе диборида магния (MgB2).
С помощью новой технологии, разработанной сотрудниками Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ»), который входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», можно получить сверхпроводник, рассчитанный на увеличенную критическую плотностью тока.
Кроме того, запатентованный способ позволяет получить продукт с меньшим количеством несверхпроводящих примесей.
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