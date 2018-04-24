Разработан экзоскелет для широкого применения
Фото КБ «Карфидов Лаб»

Фото КБ «Карфидов Лаб»

Отечественные инженеры придумали единый экзоскелет для различных профессий

Разработка получила название ExoChair и представляет собой опоры для ног и бедер, которые с помощью пояса-корсета крепятся к телу человека в области поясницы. Ноги фиксируются на «ступнях» специальными стременами. Коме того, экзоскелет поддерживается ремнями, перекинутыми через плечи человека на манер подтяжек.

Пока у разработчиков – специалистов конструкторского бюро «Карфидов Лаб» и ООО «Полезные роботы» - есть только прототип, поэтому пока они окончательно не определились, из каких материалов будет выполнена серийная модель. Предполагается, что производится экзоскелет будет из аллюминия, что обеспечит ему сравнительно небольшой вес – до четырех килограммов.

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