Для МВД разработали систему распознавания лиц при проведении массовых мероприятий

Разработчики алгоритма для поиска людей по фотографии FindFace вместе с управлением МВД Рязанской области представили систему распознавания лиц на массовых мероприятиях.

В компании NtechLab новинку назвали мобильным биометрическим комплексом (МБК). Сервер системы устанавливают на машину полиции, после чего можно одновременно анализировать данные с 10 видеокамер, установленных на рамках металлодетекторов, а также с собственной камеры с оптическим увеличением.

«Использование рамок металлоискателей стало стандартом в местах массового скопления людей, однако сами по себе металлодетекторы не решают всех задач по обеспечению высокого уровня безопасности посетителей. Совмещение этой меры с внедрением умной видеоаналитики для мгновенной идентификации лиц, находящихся в базе правоохранительных органов, позволяет добиться максимального результата», - заявили в самой компании NtecLab.

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