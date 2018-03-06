Для МВД разработали систему распознавания лиц при проведении массовых мероприятий

Ее могут внедрить в управление общественным транспортом, электронными госуслугами, ЖКХ и другие сферы
Разработчики алгоритма для поиска людей по фотографии FindFace вместе с управлением МВД Рязанской области представили систему распознавания лиц на массовых мероприятиях.
В компании NtechLab новинку назвали мобильным биометрическим комплексом (МБК). Сервер системы устанавливают на машину полиции, после чего можно одновременно анализировать данные с 10 видеокамер, установленных на рамках металлодетекторов, а также с собственной камеры с оптическим увеличением.
«Использование рамок металлоискателей стало стандартом в местах массового скопления людей, однако сами по себе металлодетекторы не решают всех задач по обеспечению высокого уровня безопасности посетителей. Совмещение этой меры с внедрением умной видеоаналитики для мгновенной идентификации лиц, находящихся в базе правоохранительных органов, позволяет добиться максимального результата», - заявили в самой компании NtecLab.
Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»Далее в рубрике Ученые из Омска заставили молекулы склеиваться в нанокирпичи треугольной формыФизики надеются, что открытие позволит создать технологии самосборки наночастиц произвольной формы
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