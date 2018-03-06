Для МВД разработали систему распознавания лиц при проведении массовых мероприятий
pixabay.com

pixabay.com

Ее могут внедрить в управление общественным транспортом, электронными госуслугами, ЖКХ и другие сферы

Разработчики алгоритма для поиска людей по фотографии FindFace вместе с управлением МВД Рязанской области представили систему распознавания лиц на массовых мероприятиях.

В компании NtechLab новинку назвали мобильным биометрическим комплексом (МБК). Сервер системы устанавливают на машину полиции, после чего можно одновременно анализировать данные с 10 видеокамер, установленных на рамках металлодетекторов, а также с собственной камеры с оптическим увеличением.

«Использование рамок металлоискателей стало стандартом в местах массового скопления людей, однако сами по себе металлодетекторы не решают всех задач по обеспечению высокого уровня безопасности посетителей. Совмещение этой меры с внедрением умной видеоаналитики для мгновенной идентификации лиц, находящихся в базе правоохранительных органов, позволяет добиться максимального результата», - заявили в самой компании NtecLab.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Организации: МВД
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