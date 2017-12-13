В МГУ разработали и испытали квантовый телефон

Научные сотрудники физического факультета МГУ разработали и протестировали квантовый телефон
В устройстве безопасная передача ключей шифрования происходит с помощью защищенной квантовой связи при использовании специального сервера распределения ключей, сообщает N+1.
Квантовая связь рассматривается в качестве возможного решения перехвата ключа во время его передачи между клиентами.
Уточняется, что существующие методы шифрования связи с абсолютной криптографической стойкостью устроены так, что даже полный перебор ключей шифрования дает набор данных, в которых невозможно найти искомое сообщение. Поэтому основная возможность атаки заключается в перехвате ключа во время его передачи между клиентами.
Во время сеанса квантовой связи клиенты синхронизируют ключи по защищенному каналу, а зашифрованный трафик может передаваться по любым другим каналам.
«За счет такой схемы обеспечивается надежная связь, так как ключи шифрования могут меняться несколько раз в минуту», - пояснил заведующий лабораторией квантовых оптических технологий МГУ Сергей Кулик.
При этом, у квантовой связи есть свои недостатки. Так, квантовые состояния фотонов легко разрушаются, и поэтому дальность квантовой связи не превышает 100 километров. Кроме того, скорость обмена данными по таким каналам оставляет желать лучшего.Далее в рубрике Российские ученые: связь в космосе будет без помехВ настоящий момент разработчики разрабатывают методику, которая позволит измерять радиопомехи Читайте в рубрике «Технологии» «Асгардия-1» защищает планетуЗапущен проект по защите Земли - «Асгардия-1»
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