В МГУ разработали и испытали квантовый телефон

В устройстве безопасная передача ключей шифрования происходит с помощью защищенной квантовой связи при использовании специального сервера распределения ключей, сообщает N+1.

Квантовая связь рассматривается в качестве возможного решения перехвата ключа во время его передачи между клиентами.

Уточняется, что существующие методы шифрования связи с абсолютной криптографической стойкостью устроены так, что даже полный перебор ключей шифрования дает набор данных, в которых невозможно найти искомое сообщение. Поэтому основная возможность атаки заключается в перехвате ключа во время его передачи между клиентами.

Во время сеанса квантовой связи клиенты синхронизируют ключи по защищенному каналу, а зашифрованный трафик может передаваться по любым другим каналам.

«За счет такой схемы обеспечивается надежная связь, так как ключи шифрования могут меняться несколько раз в минуту», - пояснил заведующий лабораторией квантовых оптических технологий МГУ Сергей Кулик.

При этом, у квантовой связи есть свои недостатки. Так, квантовые состояния фотонов легко разрушаются, и поэтому дальность квантовой связи не превышает 100 километров. Кроме того, скорость обмена данными по таким каналам оставляет желать лучшего.

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