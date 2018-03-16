Раскрыта тайна уникального ядовитого «крота»

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета совместно с зарубежными коллегами впервые расшифровали ДНК загадочного щелезуба, ядовитого родственника кротов и землероек с острова Гаити.

Выяснилось, что предки этого животного жили на Земле бок о бок с динозаврами.

«Нам удалось доказать, что щелезубы появились на Земле очень рано, примерно 73 миллиона лет назад»,- рассказал генетик Тарас Олексюк.

По его словам, предки щелезуба успешно пережили удар метеорита, уничтожившего динозавров, несмотря на то, что он упал совсем недалеко от Карибских островов.

Щелезубы являются единственными млекопитающими на Земле, которые убивают добычу ядовитыми зубами, подобно змеям и другим рептилиям. Внешне этот коварный зверек напоминает окрашенного в оранжевый цвет крупного крота с необычайно длинным носом.

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