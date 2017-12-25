Раскрыта тайна Антарктической озоновой дыры

Выводы были сделаны на основе анализа состояния содержания озона в Северном полушарии по спутниковым данным.

Уточняется, что озон в большом количестве он образуется в стратосфере тропических и средних широт за счет фотохимических реакций. Весной озон переносится в сторону средних и высоких широт.

При этом, в первом полугодии концентрация озона в Южном полушарии минимальна, так как с декабря по апрель средние и высокие широты хорошо освещаются Солнцем. Это способствует разрушению озона.

Российским ученым удалось ответить на ряд вопросов, связанных с проблемой образования озоновых дыр, с помощью нового метода слежения за движениями воздушных потоков. На основе анализа физических явлений в атмосфере они разработали собственную модель формирования озоновой аномалии в Южном полушарии.

По словам профессора Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета Валентина Кашкина, на сегодняшний день почти все исследования феномена антарктической озоновой дыры направлены на доказательство ее антропогенного происхождения.

Ученый пояснил, что для этого предлагаются различные химические и фотохимические реакции, конструируются математические модели, но огромный объем фактических данных геофизического характера игнорируется.

Согласно гипотезе красноярских ученых, Антарктическая озоновая дыра является естественным образованием, обусловленным динамическими процессами в стратосфере.

В ходе исследования выяснилось, что в начале сентября происходит перенос масс озона от Южного полюса в сторону экватора. Озон движется по винтовой траектории, быстро вращаясь с запада на восток в район кольца около широты 45 градусов. В итоге озон перераспределяется между озоновой дырой и кольцом. Количество озона в кольце вырастает, а во внутренней части уменьшится, способствуя возникновению Антарктической озоновой дыры.

Кашкин также пояснил, что озоновая дыра – это «углубление» в озоновом слое полярных широт Южного полушария с аномально низкими значениями общего содержания озона.

Анализ цифровых карт позволил ученым визуально наблюдать перемещение озона от полюса в сторону экватора и обратно, его перемещение в восточном и западном направлении с оценкой скорости перемещения.

В результате российские ученые разработали новую методику анализа так называемых «зональных средних», дает возможность более точно прогнозировать общее содержание озона на годы вперед.

Глобальный интерес к озоновой проблеме возник во второй половине двадцатого века, сообщает «Научная Россия».

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