Раскрыта тайна Антарктической озоновой дыры
журнал Сибирского федерального университета

журнал Сибирского федерального университета

Ученые Сибирского федерального университета выдвинули новую гипотезу возникновения Антарктической озоновой дыры

Выводы были сделаны на основе анализа состояния содержания озона в Северном полушарии по спутниковым данным.

Уточняется, что озон в большом количестве он образуется в стратосфере тропических и средних широт за счет фотохимических реакций. Весной озон переносится в сторону средних и высоких широт.

При этом, в первом полугодии концентрация озона в Южном полушарии минимальна, так как с декабря по апрель средние и высокие широты хорошо освещаются Солнцем. Это способствует разрушению озона.

Российским ученым удалось ответить на ряд вопросов, связанных с проблемой образования озоновых дыр, с помощью нового метода слежения за движениями воздушных потоков. На основе анализа физических явлений в атмосфере они разработали собственную модель формирования озоновой аномалии в Южном полушарии.

По словам профессора Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета Валентина Кашкина, на сегодняшний день почти все исследования феномена антарктической озоновой дыры направлены на доказательство ее антропогенного происхождения.

Ученый пояснил, что для этого предлагаются различные химические и фотохимические реакции, конструируются математические модели, но огромный объем фактических данных геофизического характера игнорируется.

Согласно гипотезе красноярских ученых, Антарктическая озоновая дыра является естественным образованием, обусловленным динамическими процессами в стратосфере.

В ходе исследования выяснилось, что в начале сентября происходит перенос масс озона от Южного полюса в сторону экватора. Озон движется по винтовой траектории, быстро вращаясь с запада на восток в район кольца около широты 45 градусов. В итоге озон перераспределяется между озоновой дырой и кольцом. Количество озона в кольце вырастает, а во внутренней части уменьшится, способствуя возникновению Антарктической озоновой дыры.

Кашкин также пояснил, что озоновая дыра – это «углубление» в озоновом слое полярных широт Южного полушария с аномально низкими значениями общего содержания озона.

Анализ цифровых карт позволил ученым визуально наблюдать перемещение озона от полюса в сторону экватора и обратно, его перемещение в восточном и западном направлении с оценкой скорости перемещения.

В результате российские ученые разработали новую методику анализа так называемых «зональных средних», дает возможность более точно прогнозировать общее содержание озона на годы вперед.

Глобальный интерес к озоновой проблеме возник во второй половине двадцатого века, сообщает «Научная Россия».

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