Путь исследователям Луны укажут лазерные маяки

Эти маяки будут установлены на нескольких отечественных автоматических станциях, запуск которых планируется в ближайшие годы. Сначала назначение маяков сводилось к возможности отслеживания посадок модулей на поверхность естественного спутника Земли с телескопов. Однако позднее учены пришли к выводу, что многократные наблюдения за маяками позволят сформировать систему координат, пишет издание «Вестник НПО им. Лавочкина».

Она будет полезна для дальнейших исследовательских миссий.

Воплощение данной идеи реальнее, нежели создание навигационной системы, наподобие ГЛОНАСС или GPS, которые потребуют выведения на лунную орбиту почти двух десятков спутников и их регулярную их замену через 7-10 лет.

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