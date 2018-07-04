«Пушка» для квантового компьютера

Австралийские ученые создали сверхскоростную электронную пушку, способную ежесекундно управлять движением миллиардов одиночных электронов, что необходимо для создания квантового компьютера.

По словам Джузеппе Теттаманци из университета Аделаиды, контроль над движением электронов является крайне важным шагом для создания масштабируемых квантовых компьютеров.

«Конечно, мы умели управлять их поведением в макромасштабах еще 150 лет назад, однако на квантовом уровне они ведут себя совсем иначе», — пояснил физик.

Теттаманци совместно с коллегами из университета Нового Южного Уэльса в 2010 году создали квантовый одноэлектронный транзистор, а в 2012 году — полноценный кремниевый кубит на основе атома фосфора-31. Кроме того, в 2016 году ученым удалось защитить кубиты от помех, сделав большой шаг в сторону создания «рабочего» квантового компьютера.

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