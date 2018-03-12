Под Псковом обнаружены около 20 торговых печатей Ганзейского союза
pixabay.com

pixabay.com

Предметы относятся к XIII веку

Находки представляют собой пломбы из свинца, которые использовали купцы Ганзейского союза. По словам научного сотрудника Археологического центра Псковской области Елены Салминой, печати принадлежат западноевропейским купцам, которые приезжали в город с территорий современной Бельгии, Франции и Голландии.

«Это подтверждает, что между Псковом и Ганзой была активная торговля», - отметила Салмина.

Собеседница уточнила, что на обороте свинцовой пломбы изображена лилия – ганзейский купеческий знак. Псковские ученые считают, что так свою продукцию маркировали торговцы сукном из Фландрии, из города Турне.

В настоящее время раскопки завершились, с артефактами работают реставраторы.

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Места: Россия
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