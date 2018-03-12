Под Псковом обнаружены около 20 торговых печатей Ганзейского союза

Находки представляют собой пломбы из свинца, которые использовали купцы Ганзейского союза. По словам научного сотрудника Археологического центра Псковской области Елены Салминой, печати принадлежат западноевропейским купцам, которые приезжали в город с территорий современной Бельгии, Франции и Голландии.

«Это подтверждает, что между Псковом и Ганзой была активная торговля», - отметила Салмина.

Собеседница уточнила, что на обороте свинцовой пломбы изображена лилия – ганзейский купеческий знак. Псковские ученые считают, что так свою продукцию маркировали торговцы сукном из Фландрии, из города Турне.

В настоящее время раскопки завершились, с артефактами работают реставраторы.

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