Под Псковом обнаружены около 20 торговых печатей Ганзейского союза
Предметы относятся к XIII веку
Находки представляют собой пломбы из свинца, которые использовали купцы Ганзейского союза. По словам научного сотрудника Археологического центра Псковской области Елены Салминой, печати принадлежат западноевропейским купцам, которые приезжали в город с территорий современной Бельгии, Франции и Голландии.
«Это подтверждает, что между Псковом и Ганзой была активная торговля», - отметила Салмина.
Собеседница уточнила, что на обороте свинцовой пломбы изображена лилия – ганзейский купеческий знак. Псковские ученые считают, что так свою продукцию маркировали торговцы сукном из Фландрии, из города Турне.
В настоящее время раскопки завершились, с артефактами работают реставраторы.
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