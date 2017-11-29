Пшеницу станут выращивать на селене
pixabay.com

pixabay.com

Российские ученые нашли способ вырастить пшеницу на почвах, загрязненных свинцом

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Института фундаментальных проблем биологии РАН и Российского государственного аграрного заочного университета выяснили, что происходит с растениями, растущими на почвах, загрязненных свинцом.

Проблема загрязнения почвы стала актуальной со второй половины ХХ века. Развитие промышленности и применение человеком различных машин способствовали ухудшению экологической обстановки и привели в конечном итоге к снижению плодородных свойств почвы.

Изучая почвы, содержащие свинец и селен, ученые сделали вывод, что селен приводит к развитию как отдельных фотосинтезирующих клеток, так и растения в целом. При этом свинец наоборот угнетает рост клеток и растения.

Даже низкое содержание селена, полагают российские исследователи, компенсируют дефекты развития пшеницы, выращиваемой на таких почвах, сообщается на сайте РАН.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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