Прозреть поможет вирус
Найден метод вернуть слепым людям зрение
Для этой цели российские ученые намерены задействовать генную инженерию. Разработку метода слепых они проводят в рамках проекта «ВЗОР» («Восстановление зрения оптогенетическими решениями»). В нем участвуют специалисты МГУ, Института биоорганической химии (ИБХ) РАН и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНД) РАН.
Ученые поясняют, что у подавляющего большинства ослепших людей глазной нерв остается неповрежденным. Однако его клетки утрачивают светочувствительность, поэтому глаз не видит. Если в живые клетки поместить ген, продуцирующий светочувствительные белок, то работа глазного нерва восстановится, и он начнет передавать изображение в мозг.
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