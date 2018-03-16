Прозреть поможет вирус

Для этой цели российские ученые намерены задействовать генную инженерию. Разработку метода слепых они проводят в рамках проекта «ВЗОР» («Восстановление зрения оптогенетическими решениями»). В нем участвуют специалисты МГУ, Института биоорганической химии (ИБХ) РАН и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНД) РАН.

Ученые поясняют, что у подавляющего большинства ослепших людей глазной нерв остается неповрежденным. Однако его клетки утрачивают светочувствительность, поэтому глаз не видит. Если в живые клетки поместить ген, продуцирующий светочувствительные белок, то работа глазного нерва восстановится, и он начнет передавать изображение в мозг.

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