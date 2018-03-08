Программа по оценке надежности зданий ученого ДВФУ одержала победу в Startup Tour
pixabay.com

pixabay.com

Новая технология будет представлена на конференции разработчиков Startup Village в «Сколково»

Сотрудник Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Андрей Чаускин разработал программный модуль для оценки надежности зданий. Его проект REM (Reliability Evaluation Module) вошел в тройку победителей дальневосточного этапа Open Innovations Startup Tour в Южно-Сахалинске.

По словам заведующего лабораторией моделирования сложных инженерных систем ДВФУ Андрея Чаускина, определение надежности сооружений – один из ключевых вопросов проектирования. Специалисты тратят большое количество времени на эксперименты и оценку результатов, однако полученная информация не дает представления о надежности объекта.

Новый программный модуль позволит проектировщикам принимать более точные и экономически оправданные решения. Один продукт объединяет возможности численного моделирования, математический аппарат теории надежности и некоторые особенности нормативно-правовой базы.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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