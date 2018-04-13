Прогноз погоды будет точным
pixabay.com/

pixabay.com/

Сибирские ученые разработали модель рассеяния света на перистых облаках

Доцент ТГУ, заведующий лаборатории Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН Александр Коношонкин разработал теоретическую модель рассеяния света на перистых облаках при лазерном зондировании.

Научная разработка поможет составлять более точные прогнозы погоды, а также объяснять и прогнозировать глобальные изменения климата.

Дело в том, что перистые облака напрямую связаны с погодой и климатом планеты и во многом определяют количество тепла в атмосфере.

Они находятся на высоте 8-12 километров и состоят из кристаллов льда, способных менять свое положение в пространстве.

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Места: Россия
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