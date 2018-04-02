Прогноз погоды для аллергиков
«Яндекс» создал карту распространения пыльцы
Разработчики сервиса Яндекс.Погода создали карту распространения пыльцы, на которой в реальном времени показывается, где и в какое время, а также с какой интенсивностью цветут вызывающие аллергию растения.
На картах «Яндекса» представлены данные о концентрации в воздухе пыльцы березы, дуба, полыни, ольхи, амброзии, ясеня, ивы, орешника и других растений, вызывающих приступы поллиноза у людей.
Кроме того, интерактивная карта показывает, как будет меняться зона распространения пыльцы с точностью до десяти километров.
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